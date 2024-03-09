Рейс компании "Аэрофлот" Оренбург-Москва задерживается из-за технической неисправности самолета, сообщает Уральская транспортная прокуратура

Рейс из Оренбурга в Москву задерживается из-за технической неисправности самолета. Об этом сообщила Уральская транспортная прокуратура в своем Telegram-канале.
В связи с технической неисправностью самолета, выявленной в аэропорту Оренбурга, задержан регулярный рейс № 1247 авиакомпании "Аэрофлот" по маршруту Оренбург-Москва (Шереметьево). Уральская транспортная прокуратура установила, что неисправность заключается в отсутствии шпильки на внутреннем колесе левой амортстойки.
Прокуратура осуществляет контроль ситуации, предотвращая возможные нарушения прав пассажиров. По имеющейся информации, вылета ожидают 152 человека. Предполагаемое время вылета назначено на 22:15 09.03.2024.
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