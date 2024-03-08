Вооруженные Силы Украины произвели обстрел Донецка и Горловки кассетными боеприпасами

ВСУ используют кассетные боеприпасы для обстрела Донецка

1:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Вооруженные Силы Украины обстреляли Горловку и Донецк. При обстреле использовались кассетные боеприпасы и Западная артиллерия.

Фото: Официальный аккаунт представительства ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram

Украинские войска обстреляли город Горловка в Донецкой Народной Республике кассетными снарядами калибра 155 миллиметров, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).

По данным СЦКК, обстрел произошел в 18:25 по местному времени. Было выпущено четыре снаряда, которые поразили Никитовский район Горловки.

Кроме этого, с 18:25 до 20:40 ВСУ обстреливали Куйбышевский район Донецка. ВФУ обстреливали город из артиллерии, переданной НАТО.

Кассетные боеприпасы представляют серьезную угрозу для гражданского населения, поскольку они не имеют устройств самоликвидации и могут не разорваться при ударе. По оценкам американских военных, от 5% до 14% кассетных боеприпасов остаются неразорвавшимися, превращаясь в мины, которые могут угрожать людям даже после окончания конфликта.

Использование кассетных боеприпасов на Украине вызвало обеспокоенность даже в США. Демократы в Конгрессе готовят поправку к закону об обороне, которая запретит передачу таких боеприпасов Украине. Член палаты представителей от штата Миннесота Ильхан Омар заявила, что применение кассетных боеприпасов нарушает права человека.

Ко всему прочему, с 2005 года на Украине ратифицирована Оттавская конвенция, запрещающая использование, накопление и производство противопехотных мин. Тем самым, Киевский режим нарушает международные обязательства, обязательства ратифицированного договора.