Согласно сообщению пресс-службы СУСК по региону в телеграм-канале, три человека погибли в ходе пожара в частном доме в Новгородской области, по делу проводится проверка.
В результате возгорания жилого дома в деревне Каменка Крестецкого района около 6 утра в пятницу, на место происшествия прибыли три пожарных расчёта. К 8.40 пожар потушили. Внутри дома работниками МЧС были обнаружены тела двух мужчин и женщины.
"В Новгородской области проводится проверка по факту гибели трёх человек во время пожара… Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования", — сообщили в телеграм-канале.
В Европе сложился жёсткий дефицит пресной воды, из-за чего среди стран ЕС могут начаться конфликты. Для РФ открывается возможность отличной игры.