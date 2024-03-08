Три человека погибли в ходе пожара в частном доме в деревне Каменка Новгородской области

Три человека погибли вследствие пожара в частном доме в Новгородской области

0:46 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Согласно сообщению пресс-службы СУСК по региону в телеграм-канале, три человека погибли в ходе пожара в частном доме в Новгородской области, по делу проводится проверка.

Фото: dvidshub.net by Pfc. Nicholas Baird

В результате возгорания жилого дома в деревне Каменка Крестецкого района около 6 утра в пятницу, на место происшествия прибыли три пожарных расчёта. К 8.40 пожар потушили. Внутри дома работниками МЧС были обнаружены тела двух мужчин и женщины.

"В Новгородской области проводится проверка по факту гибели трёх человек во время пожара… Следователи работают на месте происшествия, выясняются причины возгорания, для установления причины смерти будут назначены судебно-медицинские исследования", — сообщили в телеграм-канале.