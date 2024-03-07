В саратовской колонии произошла попытка мятежа

В саратовской колонии осуждённые устроили погром

0:40 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В саратовской колонии №4 в городе Пугачёв произошёл погром, были выбиты окна и двери.

Фото: commons.wikimedia.org by Стэн Фонг is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

По сведениям ФСИН беспорядки инициировал один из заключённых, злостный рецидивист и нарушитель режима, имевший 54 взыскания от администрации. При стандартной процедуре обыска в камере заключённый отказался выдать находившийся у него запрещённый к хранению предмет. Его поддержали сокамерники, после чего произошёл конфликт с охранниками. Зачинщика погрома удалось нейтрализовать и принудить к повиновению. Остальные участники беспорядков после беседы с надзирателями согласились прекратить нарушение режима.