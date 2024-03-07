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Преступник пытался ограбить отделение банка в Санкт-Петербурге

Неизвестный в Питере пытался ограбить банк

Происшествия

В СПб идут поиски преступника, пытавшегося ограбить банк "Солидарность" на Васильевском острове. 

Неизвестный в Питере пытался ограбить банк
Фото: flickr.com by Commander, U.S. Naval Forces Europe-Africa/U.S. 6th Flee is licensed under U.S. federal government

В Санкт-Петербурге ищут преступника, пытавшегося ограбить банк на Васильевском острове.

Как сообщило ГУ МВД по городу и Ленинградской области, неудачливый налетчик скрылся ни с чем.

Согласно сообщению пресс-службы, около 19:30 в полицию Василеостровского района поступила информация о попытке ограбления банка, расположенного на 9-й линии Васильевского острова.

Сотрудниками полиции, прибывшими на место, было установлено, что неизвестный, войдя в помещение банка, распылил газовый баллончик и потребовал отдать ему деньги. Однако, злоумышленник получил отказ и скрылся, ничего не похитив.  Все необходимые меры по розыску преступника и его задержанию приняты.

Как сообщил местный телеканал «78», налетчик пытался ограбить отделение банка «Солидарность». После неудачной попытки он скрылся на белом автомобиле.   

Автор Владимир Антонов
Владимир Антонов — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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