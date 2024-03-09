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Судебные приставы Подмосковья помогли пострадавшей получить компенсацию морального вреда

1:59
Происшествия

Житель из Московской области, который был виновен в дорожно-транспортном происшествии, где пострадал мотоциклист, выплатил его родственнице компенсацию за причиненный моральный вред в размере 700 000 рублей.

Мужчина двигался по дороге во двор жилого дома на своем личном автомобиле, не сбавив скорость на повороте. В результате этого он сбил мотоциклиста из-за своей большой скорости, нанеся ему многочисленные серьезные травмы. Родственница пострадавшего обратилась в суд с иском о компенсации морального вреда.

Суд признал мужчину виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 264 частью 3 Уголовного кодекса Российской Федерации "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств", и приговорил его к 2 годам лишения свободы. Также суд приказал виновнику происшествия выплатить пострадавшей компенсацию морального вреда в размере 700 000 рублей.

Исполнительный документ о выплате компенсации морального вреда был передан в Специализированное межрайонное отделение по исполнению отдельных исполнительных и розыскных заданий ГУФССП России по Московской области. Судебный пристав-исполнитель начал исполнительное производство и уведомил об этом должника.

После истечения срока для добровольной выплаты мужчина не оплатил сумму. В ответ судебный пристав наложил штраф в размере 49 000 рублей, а также применил другие меры принудительного исполнения, включая временное ограничение выезда за границу, изъятие средств из заработной платы, запрет на регистрационные действия и предупреждение о возможном ограничении специальных прав.

Благодаря эффективной работе судебного пристава мужчина вскоре предоставил документ о полной оплате задолженности. Меры принудительного исполнения были отменены, и исполнительное производство завершено. Решение суда было выполнено, сообщает "Вести Подмосковья".

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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