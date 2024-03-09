Немецкие радикалы устроили диверсию на заводе "Tesla" Илона Маска

1:25 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В немецкой общине Грюнхайде произошел инцидент: провода были оборваны, а опора ЛЭП, обеспечивающая энергией огромный завод по производству автомобилей Tesla Илона Маска, была подожжена. Ущерб оценивается примерно в €1 млрд. Из-за этого без электричества остались несколько соседних поселков и часть районов Берлина, сообщает argumenti.ru.

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Ответственность за инцидент взяла на себя крайне левая группировка под названием "Вулкан". Они заявили, что не собираются останавливаться и обещают продолжить свою борьбу против Маска, собираясь "поставить компанию Tesla на колени".

Немецкие журналисты предполагают, что поджог совершили экологические активисты, выступающие против вырубки лесов для расширения производства Tesla и загрязнения окружающей среды в регионе. Члены группировки "Вулкан" хотя и обвиняют Маска в экологическом вреде, но сами не относят себя к сторонникам "зеленой" политики, они против принятия Евросоюзом мер на "зеленую энергетику".

Маск уже назвал поджигателей либо самыми глупыми экотеррористами в мире, либо марионетками противников "зеленой энергии", так как электромобили разработаны для замены автомобилей с двигателями внутреннего сгорания. Эксперты оценивают, что для устранения проблем потребуется не менее нескольких дней, и опора ЛЭП будет полностью заменена, так как восстановлению не подлежит.