Кара настигла: работника, который заживо сжигал маленьких котят, засадили за решетку

Сотрудника, который заживо сжигал кошек на птицефабрике в Кунгуре, уволили

1:21 Your browser does not support the audio element. Происшествия

По данным прокуратуры в настоящее время проводится проверка по поводу инцидента, произошедшего на птицефабрике "Комсомольская" в Кунгуре.

Фото: commons.wikimedia.org by Nino Barbieri is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Согласно информации, был уволен сотрудник, который предположительно сжигал кошек. Этот случай связан с изменением руководства предприятия, в результате чего было дано указание ликвидировать всех кошек. Один из сотрудников организации воспринял это указание буквально и по его сведениям отправил семь кошек в печь.

Сотрудники птицефабрики смогли спасти жизнь одному коту и двум кошкам, однако четверых животных спасти не удалось. Центры реабилитации бездомных животных "Дозор" и "Муркот" обратились к обществу за помощью в передержке пострадавших животных, а также для оказания финансовой поддержки на их лечение, сообщает properm.ru.

После начала проверки со стороны следственных органов имеющаяся информация о том, что сотрудник птицефабрики совершал жестокие действия над животными, получила первоначальное подтверждение. Представители самой птицефабрики пока не дали комментариев по этому поводу.

Для установления уголовно-правовой оценки действий виновных лиц по статье 245 Уголовного кодекса Российской Федерации (жестокое обращение с животными) материалы дела были направлены в правоохранительные органы.