Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
У компании Яны Рудковской отсудили 55 тысяч рублей из-за авторских прав
Судебные приставы Подмосковья помогли пострадавшей получить компенсацию морального вреда
Виктория Боня рассказала о причинах своих драматичных постов в соцсетях
Юлия Савичева сообщила об утрате паспорта накануне 8 Марта
Ритейлер "Леруа Мерлен" сменил своё юридическое наименование
В праздничном выпуске шоу "Маска" раскрыли участника в костюме Водяного
Стали известны имена деятелей кино, которые удостоились премии "Фигаро" им. Андрея Миронова
Пять советов по уходу за волосами
Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
Презервативы в бане оскорбили честь и достоинство родителей, которые пожаловались хозяйке бани, а не в полицию

Хозяйка бани в Богородске обратилась в полицию после скандала с презервативами

Происшествия

Женщина, владеющая баней в городе Богородске, выразила свое недовольство и написала заявление в полицию после скандального инцидента, связанного с обнаружением использованных презервативов.

Хозяйка бани в Богородске обратилась в полицию после скандала с презервативами
Фото: мвд.рф

Она утверждает, что жалобы со стороны клиентов оскорбили ее честь и достоинство. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области.

Ранее сообщалось, что дети, предположительно, обнаружили в бане использованные презервативы и начали играть с ними, принимая за мячи. Родителей эта ситуация настолько возмутила, что они решили раскрыть ее широкой публике. Однако они не обратились в полицию с данной проблемой.

"Не поступало никаких заявлений или сообщений от законных представителей детей относительно инцидента, произошедшего в оздоровительном комплексе", — отметила пресс-служба.

В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку, сообщает newsnn.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
Популярное
3 лучших упражнения от обвисшего живота. Помогают всем

Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.

Как убрать висячий живот
Самая верная собака
Верность — второе имя: названы самые преданные собаки, которые никогда не признают нового хозяина
Простой торт из печенья с черносливом: без выпечки, с приготовлением справится и ребёнок
Земля пухом: владельцам рассказали, как правильно похоронить своего домашнего питомца
Украинские беженцы лишаются пособий в странах Евросоюза Дмитрий Плотников Артефакты истории: палетка Нармера из Древнего Египта Вячеслав Шпаковский Жёсткий дефицит воды в ЕС стал одной из причин разворачивания проекта анти-Россия Любовь Степушова
Эти цветы обожают тень: украсят тёмные уголки сада, хорошо растут под кронами деревьев
Шелковица: растение, которое нежное, красивое и ценное
Эти цветы отличаются крупными соцветиями: оставляют яркое впечатление
Эти цветы отличаются крупными соцветиями: оставляют яркое впечатление
Последние материалы
Виктория Боня рассказала о причинах своих драматичных постов в соцсетях
Юлия Савичева сообщила об утрате паспорта накануне 8 Марта
Ритейлер "Леруа Мерлен" сменил своё юридическое наименование
В праздничном выпуске шоу "Маска" раскрыли участника в костюме Водяного
Стали известны имена деятелей кино, которые удостоились премии "Фигаро" им. Андрея Миронова
Пять советов по уходу за волосами
Кристину Орбакайте не пустили в Кремль из-за провокаций Аллы Пугачевой
Покалеченному красноярцу не дают компенсацию: напавший незнакомец признан невменяемым
Певица Полина Гагарина планирует взять паузу в концертной деятельности
Певица Вера Брежнева показала редкое фото с дочерьми
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников