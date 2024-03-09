Презервативы в бане оскорбили честь и достоинство родителей, которые пожаловались хозяйке бани, а не в полицию

Женщина, владеющая баней в городе Богородске, выразила свое недовольство и написала заявление в полицию после скандального инцидента, связанного с обнаружением использованных презервативов.
Она утверждает, что жалобы со стороны клиентов оскорбили ее честь и достоинство. Эту информацию подтвердили в пресс-службе ГУ МВД Нижегородской области.
Ранее сообщалось, что дети, предположительно, обнаружили в бане использованные презервативы и начали играть с ними, принимая за мячи. Родителей эта ситуация настолько возмутила, что они решили раскрыть ее широкой публике. Однако они не обратились в полицию с данной проблемой.
"Не поступало никаких заявлений или сообщений от законных представителей детей относительно инцидента, произошедшего в оздоровительном комплексе", — отметила пресс-служба.
В настоящее время полиция выясняет обстоятельства произошедшего и проводит проверку, сообщает newsnn.ru.
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