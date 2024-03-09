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Организатор выступлений Ирины Хакамады не может получить компенсацию за нападение на него с ножом

Покалеченному красноярцу не дают компенсацию: напавший незнакомец признан невменяемым

2:21
Происшествия

Организатор выступлений Ирины Хакамады, подвергнутый нападению ножом в Красноярске, столкнулся с трудностями получения компенсации на лечение от нападавшего. Журналисты из "Проспекта Мира" обсудили с ним эту ситуацию и его текущее состояние.

Покалеченному красноярцу не дают компенсацию: напавший незнакомец признан невменяемым
Фото: мвд.рф

Вечером 16 октября на проспекте Мира неизвестный подошел к 27-летнему Константину и атаковал его ножом без видимых на то причин. Пострадавший обратился за помощью к прохожим, после чего его доставили в больницу. Ему удалось выжить.

Полиция задержала 25-летнего нападавшего. По его собственным словам, он приобрел нож с целью проверить, способен ли им убить человека. Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что у мужчины есть долгосрочное психическое расстройство.

Суд направил мужчину на принудительное лечение в специализированную психиатрическую клинику.

Константин поделился деталями происшествия с "Проспектом Мира". Он уточнил, что после нападения он провел в коме 1,5 суток и перенес несколько операций, включая тяжелую потерю крови и разрыв артерии.

Константин продолжает проходить реабилитацию. Спустя почти пять месяцев после нападения у него остаются проблемы со здоровьем.

Он сообщил, что его левая рука почти полностью парализована, что мешает ему выполнять простые бытовые задачи. Его мать регулярно помогает ему с приготовлением еды и уборкой. Родители постоянно ухаживают за ним и оказывают поддержку.

В суде родители нападавшего свидетельствовали о том, что их сын начал злоупотреблять алкоголем и наркотиками несколько лет назад, после чего у него начались проблемы с психическим здоровьем.

По данным прокуратуры, нападавший проходил лечение в психиатрической больнице, но оно оказалось неэффективным. Из-за его диагноза Константин не может получить компенсацию через суд.

Юристы посоветовали Константину, что иск имеет мало шансов на успех, учитывая состояние нападавшего.

Но Константин планирует подать иск на компенсацию к родителям нападавшего и к организации, которая, по его мнению, ошибочно сняла его с психиатрического учета. Он просит пять миллионов рублей от себя и по два миллиона от каждого из его родителей, сообщает prmira.ru.

Автор Макар Горшенин
Макар Вадимович Горшенин — студент Московского Финансово-Юридического университета, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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