Экс-главу Ленинского района Красноярска обвинили в 9 взятках на 4 миллиона рублей

В ходе расследования в следственном комитете завершили работу по уголовному делу, касающемуся бывшего главы Ленинского района, Андрея Бардаева. Ему предъявлены обвинения в получении девяти взяток и двух случаях мошенничества.
По версии следствия, с 2020 по март 2023 года Бардаев, занимавший должность руководителя администрации Ленинского района, предоставлял предпринимателям возможность задержки в демонтаже незаконно размещенных торговых павильонов. Кроме того, он не давал сотрудникам указаний относительно демонтажа этих конструкций.
За это, по утверждению следствия, через посредника Бардаев получил взятки в размере от 100 до 870 тысяч рублей от девяти предпринимателей, суммарно превышающие 4 миллиона рублей.
Также, по данным следствия, с 2021 по февраль 2023 года экс-глава получил от двух предпринимателей 760 тысяч рублей за отсрочку в сносе автосервиса. При этом, по утверждению следствия, он не имел на это официальных полномочий и не планировал исполнять соглашение. Полученные средства он просто удержал себе.
В отношении Бардаева было возбуждено уголовное дело по статьям о получении взятки должностным лицом в крупном и особо крупном размере (пункт "в" часть 5 и часть 3 статьи 290 УК РФ), а также о мошенничестве (часть 3 статьи 159 УК РФ). В настоящее время бывший глава находится под стражей.
Следствие также уточнило, что предпринимателей, которые участвовали в передаче взяток, а также посредника, были освобождены от уголовной ответственности. Это произошло потому, что они добровольно сообщили о факте передачи взяток и сотрудничали со следствием.
Сейчас уголовное дело было передано прокурору для утверждения обвинительного заключения, после чего оно будет передано в суд, сообщает prmira.ru.
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