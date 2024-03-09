В нижегородской больнице нашли фальсифицированное сливочное масло

В локальную больницу Нижнего Новгорода поступила партия поддельного сливочного масла, что вызвало беспокойство. Состав этого масла был тщательно проанализирован в лабораторных условиях, а результаты исследования были представлены пресс-службой областного филиала "ВНИИЗЖ".
Пробы масла под маркой "Крестьянское" были взяты из пищевого блока медицинского учреждения, доставленного в регион из предприятия Ивановской области.
В ходе лабораторного анализа специалисты проверили масло по 14 параметрам, включая наличие антибиотиков, растительных масел, жиров и т. д. Было установлено, что состав продукции не соответствует стандартам в отношении определенных кислот. Также было обнаружено присутствие стеринов, которые не должны присутствовать в молочных продуктах, сообщает newsnn.ru.
Обвисший живот может быть проблемой даже у тех людей, кто от природы стройный — это довольно типичная проблемная зона для большинства женщин. Но есть несложные упражнения, которые помогут укрепить и подтянуть эту область, не требуя от вас больших затрат времени на тренировки.