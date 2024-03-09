В нижегородской больнице нашли фальсифицированное сливочное масло

В локальную больницу Нижнего Новгорода поступила партия поддельного сливочного масла, что вызвало беспокойство. Состав этого масла был тщательно проанализирован в лабораторных условиях, а результаты исследования были представлены пресс-службой областного филиала "ВНИИЗЖ".

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Пробы масла под маркой "Крестьянское" были взяты из пищевого блока медицинского учреждения, доставленного в регион из предприятия Ивановской области.

В ходе лабораторного анализа специалисты проверили масло по 14 параметрам, включая наличие антибиотиков, растительных масел, жиров и т. д. Было установлено, что состав продукции не соответствует стандартам в отношении определенных кислот. Также было обнаружено присутствие стеринов, которые не должны присутствовать в молочных продуктах, сообщает newsnn.ru.