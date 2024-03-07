В Ростове жители не слышат систему систему оповещения на случай ЧС

В Ростове проверили систему оповещения населения на случай ЧС

0:36 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Ростове провели проверку системы оповещения населения на случай чрезвычайных ситуаций, при этом жители жаловались в социальных сетях на то, что сирены были практически не слышны.

Фото: https://ru.wikipedia.org/wiki/Автоматизированная_система_централизованного_оповещения by Georg Pik is licensed under Авторство: Georg Pik. Собственная работа, CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=25875785

По словам пресс-службы городской администрации, это произошло из-за неисправности старых сирен, которые вышли из строя из-за истекшего срока службы, а также из-за плотной застройки города. Об этом сообщает rostovgazeta.ru.

Власти не уточнили, будут ли решать эту проблему. В то же время жители выразили беспокойство по поводу отсутствия информации о местах укрытий в случае ЧС.