Бывший глава Пышминского округа на Урале был приговорен к восьми годам заключения за взяточничество на сумму 1,5 миллиона рублей

В Уральском регионе бывший госслужащий был приговорен к восьми годам тюремного заключения за коррупцию

1:11 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Telegram-канале региональной прокуратуры было объявлено о вынесении приговора бывшему руководителю Пышминского городского округа в Свердловской области. Он получил восемь лет колонии строгого режима по обвинению в получении взятки.

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Согласно утверждению следствия, бывший чиновник с сентября 2014 по декабрь 2019 года получил взятки на сумму 1,5 миллиона рублей, включая строительные материалы и работы по демонтажу старой веранды и т.д., за общую поддержку и покровительство по должности в пользу директора МУП "Водоканалсервис".

"Камышловский районный суд назначил виновному наказание в виде 8 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима, со штрафом в размере 10-кратного размера взятки в сумме свыше 15 миллионов рублей", - уточняют в сообщении.

Подчеркивается, что бывший чиновник был дисквалифицирован от занимания должности, связанной с руководством и административными функциями в государственных и муниципальных структурах на пять лет. Кроме того, с него была взыскана сумма взятки в пользу государства.