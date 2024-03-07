В республике Татарстан задержали транспортное средство, в котором было обнаружено девять килограммов взрывчатых веществ

Автомобиль с девятью килограммами взрывчатки был задержан в Татарстане

1:16 Your browser does not support the audio element. Происшествия

МВД Татарстана сообщило о задержании мужчины полицией, который перевозил около девяти килограмм взрывчатых веществ в автомобиле.

Фото: commons.wikimedia.org by Valentina Filippova is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Представитель экстренных служб также ранее сообщил о том, что на федеральной трассе М-7 "Волга" в Верхнеуслонском районе Татарстана был остановлен автомобиль Ford с химическим веществом, похожим на взрывчатку. Водителем автомобиля оказался пожилой мужчина.

"Сотрудники ГИБДД управления МВД России по Казани на стационарном посту полиции остановили автомобиль Ford под управлением жителя Хабаровска 1959 года рождения. При общении с инспекторами ДПС мужчина начал нервничать, чем вызвал подозрение полицейских", — уточняется в сообщении МВД Татарстана.

В процессе обыска автомобиля, а также личных вещей жителя Хабаровска, по информации экстренных служб, были найдены подозрительные предметы, содержащие около девяти килограммов взрывчатых веществ, как позже подтвердил эксперт.

По статье "Незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств" было возбуждено уголовное дело в отношении хабаровчанина. Подозреваемого задержали.