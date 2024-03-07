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На территории Ленинградской области произошло столкновение бензовоза с легковым автомобилем, в результате чего было перекрыто движение на трассе

На территории Ленинградской области произошло столкновение бензовоза с легковым автомобилем

0:58
Происшествия

По информации пресс-службы ФКУ Упрдор "Северо-Запад", на трассе А-120 в районе поселка Мга в Ленинградской области произошло столкновение бензовоза с легковым автомобилем, что привело к блокированию дорожного движения и летальному исходу для одного человека.

На территории Ленинградской области произошло столкновение бензовоза с легковым автомобилем
Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

"Сегодня утром на 134-м километре федеральной дороги А-120 "Санкт-Петербургское южное полукольцо" Кировск — Мга — Гатчина — Большая Ижора произошло лобовое столкновение грузового (бензовоз) и легкового автомобилей. Движение транспорта на участке полностью перекрыто", — уточнили в пресс-службе.

По предварительной информации имеется одна жертва. На месте происшествия уже присутствуют сотрудники МЧС и ГИБДД.

Водителям рекомендуется использовать альтернативные маршруты движения по рекомендации Упрдор "Северо-Запад", например, через региональную трассу 41А-004 Павлово — Мга — Шапки — Любань — Оредеж — Луга.

Автор Евгения Карчевцева
Евгения Карчевцева — стажёр, внештатный корреспондент Правды.Ру
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