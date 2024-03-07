На Сахалине произошло двойное спасение заблудившихся сноубордистов

Сотрудники МЧС России спасли двух человек

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На Сахалине произошло двойное спасение.

Фото: 66.mchs.gov.ru by МЧС России Главное управление по Свердловской области is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

По сообщению Telegram-канала МЧС России, спасатели выехали на гору Красная. Сотрудники поисково-спасательного отряда им. В. А. Полякова ГУ МЧС России по Сахалинской области занимались поисками женщины, катавшейся на сноуборде и заблудившейся.

Спасатели всё время находились на связи с женщиной. Они по телефону смогли сориентировать её на местности и помогли выйти из леса.

Кроме того, на крики спасателей в лесу вышел мужчина, который тоже катался на сноуборде и заблудился. В течение трёх часов он безуспешно пытался выйти из леса самостоятельно. Спасатели доставили мужчину в город.