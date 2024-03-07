Житель Челябинска решил отомстить водителю, который не уступил ему дорогу, и прыгал по крыше его автомобиля

Житель Челябинска полгода мстил водителю, не уступившему ему дорогу

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Челябинска не мог простить одному водителю, что тот однажды не уступил ему дорогу на пешеходном переходе, и решил ему отомстить.

Фото: unsplash.com by Jake weirick is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Выследив место, где водитель обычно парковал свой автомобиль, челябинец стал постоянно приходить туда. В первый раз он забрался на крышу машины и прыгал по ней, оставив множество вмятин, но это показалось ему слабым наказанием: через десять дней он вернулся и облил машину зелёной краской.

Обескураженный водитель с того дня стал парковаться каждый раз в новых местах. Через полгода, решив, что мститель уже должен успокоиться, водитель снова припарковался там же, где раньше, но вскоре его автомобиль оказался почти полностью разбит в молотком.

Водитель обратился в прокуратуру. Злоумышленник предстанет перед судом. Известно, что потерпевший купил новый автомобиль в кредит и пока ещё не отдал долг. Нанесённый ущерб оценивается в 260 тысяч рублей.