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В многоэтажке на юге Москвы произошёл сильнейший пожар

На Ореховом бульваре в Москве в многоэтажке случился сильнейший пожар

0:39
Происшествия

Седьмой этаж дома № 55/16 на Ореховом бульваре в Южном административном округе столицы РФ оказался охвачен огнём. Свидетели подтвердили, что пожар был очень сильным. Телеканалом "360" опубликовано соответствующее видео.

"Закоптило все этажи сверху, огонь пошёл на квартиру ниже через кондиционер", — рассказали очевидцы.

По их словам, возникли проблемы с подъездом пожарной машины к нужному подъезду. Вся квартира успела сгореть.  

На место прибыли спасатели. Два человека эвакуированы. Один из них передан медикам. Пожар смогли локализовать.

Автор Эльвира Махмутова
Эльвира Махмутова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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