Число пострадавших в результате взрыва на ТЭЦ в Туве увеличилось до 23

После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве число пострадавших достигло 23 человек. Предварительно было сообщено о смерти одного из пострадавших, но эта информация была опровергнута властями региона и информагентством ТАСС. Об этом сообщает newkhakasiya.online.
Пятьнадцать наиболее тяжело пострадавших были доставлены в больницу в Кызыле, из которых шестеро находятся в отделении интенсивной терапии с тяжелыми ожогами и отравлением угарным газом.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.