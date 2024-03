Число пострадавших в результате взрыва на ТЭЦ в Туве увеличилось до 23

После взрыва на Шагонарской ТЭЦ в Туве число пострадавших достигло 23 человек. Предварительно было сообщено о смерти одного из пострадавших, но эта информация была опровергнута властями региона и информагентством ТАСС. Об этом сообщает newkhakasiya.online.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported