В Интернете появилось видео, на котором несколько парней издеваются над молодым человеком в комнате колледжа в Ипатово. Они наносят ему пощечины, заставляют встать на колени и угрожают вырубить.
Следственный комитет начал проверку инцидента, который подтверждается фактом из видео. Пострадавшему не нанесены телесные повреждения, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает newstracker.ru.
После проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.