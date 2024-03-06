Унижения студента колледжа на Ставрополье проверит Следком

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Видео издевательства над молодым человеком в колледже Ипатово вызвало возмущение в сети

0:31 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Интернете появилось видео, на котором несколько парней издеваются над молодым человеком в комнате колледжа в Ипатово. Они наносят ему пощечины, заставляют встать на колени и угрожают вырубить.

Фото: commons.wikimedia.org by Pulux11 is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Следственный комитет начал проверку инцидента, который подтверждается фактом из видео. Пострадавшему не нанесены телесные повреждения, его здоровью ничего не угрожает. Об этом сообщает newstracker.ru.

После проведения проверочных мероприятий будет принято процессуальное решение.