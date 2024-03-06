На рынке в Домодедово неизвестный грабитель выдал себя за предпринимателя и угнал грузовик с тюльпанами на 3 миллиона рублей

Каждый год в преддверии 8 марта в России отмечается повышенный спрос на цветы, особенно на тюльпаны. В этом году предстоящий праздник, а точнее, человек, который слишком тщательно "готовился" к нему, принёс неприятность предпринимателю, работающему на цветочном рынке в Домодедово.
Утром неизвестный проник в служебную зону рынка, представившись предпринимателем. Охранники не знали в лицо настоящего предпринимателя и пустили мужчину.
Злоумышленник угнал грузовик с тюльпанами стоимостью 3 миллиона рублей, перегрузил цветы в другую машину и уехал. Полицейским уже сообщили о происшествии. Они ищут грабителя.
Ранее во Владивостоке подрались продавцы тюльпанов. Один из них пригрозил остальным травматическим пистолетом, который он достал из автомобиля с цветами, но стрелять не стал.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.