На рынке в Домодедово неизвестный грабитель выдал себя за предпринимателя и угнал грузовик с тюльпанами на 3 миллиона рублей

В Домодедово угнали грузовик с тюльпанами на 3 миллиона рублей

0:51 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Каждый год в преддверии 8 марта в России отмечается повышенный спрос на цветы, особенно на тюльпаны. В этом году предстоящий праздник, а точнее, человек, который слишком тщательно "готовился" к нему, принёс неприятность предпринимателю, работающему на цветочном рынке в Домодедово.

Фото: unsplash.com by Alice Achterhof is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Утром неизвестный проник в служебную зону рынка, представившись предпринимателем. Охранники не знали в лицо настоящего предпринимателя и пустили мужчину.

Злоумышленник угнал грузовик с тюльпанами стоимостью 3 миллиона рублей, перегрузил цветы в другую машину и уехал. Полицейским уже сообщили о происшествии. Они ищут грабителя.

Ранее во Владивостоке подрались продавцы тюльпанов. Один из них пригрозил остальным травматическим пистолетом, который он достал из автомобиля с цветами, но стрелять не стал.