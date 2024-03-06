В одной из школ Санкт-Петербурга пятиклассник упал с перил, его доставили в реанимацию

Трагедия в школе: мальчик упал, катаясь по перилам

0:35 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В одной из школ Санкт-Петербурга пятиклассник упал, катаясь по перилам.

Фото: commons.wikimedia.org by Илья Плеханов is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported

Трагедия произошла вчера в школе поселка Песочный Курортного района. Одиннадцатилетний мальчик упал в лестничный пролёт, скатываясь по перилам. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Там мальчику диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости. Сейчас он находится в реанимации.

Известно, что мальчик из полной многодетной семьи, кроме него в семье ещё пятеро детей. В школе отзываются о нём только с положительной стороны.