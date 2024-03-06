В одной из школ Санкт-Петербурга пятиклассник упал с перил, его доставили в реанимацию

В одной из школ Санкт-Петербурга пятиклассник упал, катаясь по перилам.
Трагедия произошла вчера в школе поселка Песочный Курортного района. Одиннадцатилетний мальчик упал в лестничный пролёт, скатываясь по перилам. Бригада скорой помощи доставила его в больницу. Там мальчику диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и перелом лобной кости. Сейчас он находится в реанимации.
Известно, что мальчик из полной многодетной семьи, кроме него в семье ещё пятеро детей. В школе отзываются о нём только с положительной стороны.
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