В юго-восточной части столицы РФ произошло возгорание грузового автомобиля "Почта России". Чрезвычайное происшествие случилось на внутренней стороне ТТК перед въездом в Лефортовский тоннель.
Как проинформировал источник Телеканала "360", сообщение о возгорании было получено на пульт в 21:16, на место выехали оперативные службы. Огонь охватил кабину грузовика КамАЗ "Почты России". Площадь возгорания составила 5 кв. метров. Данных о пострадавших нет.
Огонь потушили за 20 минут. Специалистами ведётся выяснение всех обстоятельств произошедшего.
Полынь – это одно из самых популярных растений, которые опытные дачники высаживают на своих участках. Причин для этого может быть несколько, и они в основном связаны с преимуществами, которые полынь предоставляет.