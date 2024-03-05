Уполномоченная по правам ребёнка в Удмуртской Республике Ольга Авдеева посетила РДКБ (г. Ижевск), чтобы узнать о состояний двухмесячных младенцев, избитых матерью

Уполномоченная по правам ребёнка в Удмуртской Республике Ольга Авдеева посетила Республиканскую детскую клиническую больницу (г. Ижевск), чтобы узнать о состояний двухмесячных младенцев. Об этом она написала на своей страничке Вконтакте.
Малыши из Балезино поступили в реанимационное отделение РДКБ в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Мать детей обвиняют в их избиении.
"Детки переведены из реанимационного отделения в обычную палату, но продолжают находиться под постоянным наблюдением врачей. Они кушают, спят, снова кушают… В общем, все, как и положено детям в их возрасте…” — сообщила на своей странице Ольга Авдеева.
Детский омбудсмен выразила слова благодарности врачам, которые сейчас выхаживают малышей.
"В отношении матери, нет — НЕ МАТЕРИ!!! Женщины, которая их родила, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ. Верю, ее ждет наказание, соразмерное совершенному преступлению,” — написала Ольга Авдеева.
Она пообещала пристально следить за судьбой брата и сестры и ещё раз навестить их.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.