Уполномоченная по правам ребёнка в Удмуртской Республике Ольга Авдеева посетила РДКБ (г. Ижевск), чтобы узнать о состояний двухмесячных младенцев, избитых матерью

В Ижевске двухмесячные двойняшки переведены из реанимации в обычную палату

1:09 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Уполномоченная по правам ребёнка в Удмуртской Республике Ольга Авдеева посетила Республиканскую детскую клиническую больницу (г. Ижевск), чтобы узнать о состояний двухмесячных младенцев. Об этом она написала на своей страничке Вконтакте.

Фото: vk.com

Малыши из Балезино поступили в реанимационное отделение РДКБ в тяжёлом и крайне тяжёлом состоянии. Мать детей обвиняют в их избиении.

"Детки переведены из реанимационного отделения в обычную палату, но продолжают находиться под постоянным наблюдением врачей. Они кушают, спят, снова кушают… В общем, все, как и положено детям в их возрасте…” — сообщила на своей странице Ольга Авдеева.

Детский омбудсмен выразила слова благодарности врачам, которые сейчас выхаживают малышей.

"В отношении матери, нет — НЕ МАТЕРИ!!! Женщины, которая их родила, возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 117 УК РФ. Верю, ее ждет наказание, соразмерное совершенному преступлению,” — написала Ольга Авдеева.

Она пообещала пристально следить за судьбой брата и сестры и ещё раз навестить их.