На перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области приостановлено движение из-за неизвестного предмета

Сегодня в Самарской области на ж/д перегоне Жигулевское Море — Химзаводская найден предмет неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.
Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия. На это время движение по железнодорожному полотну приостановлено.
"Ожидаются задержки пассажирских и пригородных составов, — предупредили в пресс-службе.
Вчера на мосту через реку Чапаевка, на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области, прогремел взрыв, повредив ограждение и конструкции опоры. Ответственность за теракт взяло на себя ГУР Украины. Позже неподалеку от места взрыва под железнодорожным полотном правоохранительные органы обнаружили еще два не сработавших взрывных устройства.
Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.