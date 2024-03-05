На перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области приостановлено движение из-за неизвестного предмета

Посторонний предмет обнаружен на железнодорожном перегоне в Самарской области

0:06 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Сегодня в Самарской области на ж/д перегоне Жигулевское Море — Химзаводская найден предмет неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.

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Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия. На это время движение по железнодорожному полотну приостановлено.

"Ожидаются задержки пассажирских и пригородных составов, — предупредили в пресс-службе.

Вчера на мосту через реку Чапаевка, на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области, прогремел взрыв, повредив ограждение и конструкции опоры. Ответственность за теракт взяло на себя ГУР Украины. Позже неподалеку от места взрыва под железнодорожным полотном правоохранительные органы обнаружили еще два не сработавших взрывных устройства.