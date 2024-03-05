Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
В Белгородской области после взрыва загорелся объект инфраструктуры
Путешественникам было сообщено о рисках, связанных с посещением Бельгии
Что означает поза собаки во время сна
В Санкт-Петербурге и других мегаполисах активизировались догхантеры
Китай обвинили в холодном отношении к дипломатам с Украины
Главком ВСУ Сырский доложил главе Пентагона Остину о ситуации на фронте
Final Fantasy 7 Rebirth стала лидером продаж в Европе и Великобритании
Эксперт Даманцев раскрыл угрозу от F-35 и F-22: работают издалека
Никита Кологривый принес извинения перед поклонниками
На перегоне Жигулевское Море — Химзаводская в Самарской области приостановлено движение из-за неизвестного предмета

Посторонний предмет обнаружен на железнодорожном перегоне в Самарской области

0:06
Происшествия

Сегодня в Самарской области на ж/д перегоне Жигулевское Море — Химзаводская найден предмет неизвестного происхождения, сообщила пресс-служба Куйбышевской железной дороги в Telegram-канале.

Посторонний предмет обнаружен на железнодорожном перегоне в Самарской области
Фото: img-fotki.yandex.ru by Neu-Zwei is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0

Правоохранительные органы проводят оперативные мероприятия. На это время движение по железнодорожному полотну приостановлено.

"Ожидаются задержки пассажирских и пригородных составов, — предупредили в пресс-службе.

Вчера на мосту через реку Чапаевка, на перегоне Звезда — Чапаевск в Самарской области, прогремел взрыв, повредив ограждение и конструкции опоры. Ответственность за теракт взяло на себя ГУР Украины. Позже неподалеку от места взрыва под железнодорожным полотном правоохранительные органы обнаружили еще два не сработавших взрывных устройства.

Автор Ольга Гладких
Ольга Гладких — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Популярное
Что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений

Огурцы являются популярным овощем, который довольно легко выращивать в своем саду или на даче. Один из самых важных моментов при посадке огурцов - правильно подготовить лунку, где будет располагаться растение. Лунка – это место, где размещается семечко или рассада огурца. В данной статье мы рассмотрим, что можно положить в лунку при посадке огурцов для лучшего и успешного роста растений.

Правильно подготовить лунку: рассказываем как садить огурцы
Делимся способами применения яичной скорлупы на дачном участке
Яичная скорлупа практически полностью состоит из карбоната кальция, в котором нуждаются растения
Для того, чтобы получить хороший урожай свёклы, нужно знать особенности её выращивания
В США рассказали о мощи гиперзвуковой ракеты ВС РФ "Циркон"
Армия России наступает под Авдеевкой, из Крынок выдавливаются остатки ВСУ Дмитрий Плотников Демократы не смогли снять Трампа с первичных выборов Любовь Степушова
Штрафы и лишение прав: почему обгон автобусов становится кошмаром для водителей
Эксперт: охваченная инфляцией Япония может уступить России в рейтинге крупнейших экономик мира
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Какие мучения испытывают ваши кошки, когда остаются одни дома: это интересно узнать
Последние материалы
"Билайн" не намерен сокращать свои офисы в 2024 году
J.D. Power опубликовала рейтинг качества автомобилей: лидерами стали Genesis, KIA и Hyundai
Поклонники не узнали 74-летнюю Аллу Пугачеву без парика
Что делать, когда нападёт фитофтора на перец?
В Евросоюзе объявили о победе над интернет-гигантами
Почему сочетание яиц с рисом не лучший выбор для вашей пищеварительной системы
Назван инструмент, чтобы отмыть чугунную батарею
Британия призвала Германию передать Киеву Taurus, невзирая на утечку
Эмир Кустурица поставил журналистку в неловкое положение
МИД РФ: немецким журналистам придется покинуть Россию, если в ФРГ тронут отечественные СМИ
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: Горшенин Вадим Валерьевич.
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Телефон: +7 (499) 641-41-69
Адрес, e-mail редакции, 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, [email protected]

*Meta Platforms признана экстремистской организацией, её деятельность в России запрещена, а также принадлежащие ей социальные сети Facebook и Instagram так же запрещены в России. Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников