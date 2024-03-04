Жительница Волгограда вскрыла тело погибшего на СВО сына, которому приписали самоубийство, и была в ужасе от его внешнего вида

В Волгограде мать вскрыла гроб с телом погибшего на СВО сына и увидела следы жестоких побоев

1:12 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Жительница Волгограда постоянно поддерживала связь со своим сыном, который ушёл на СВО добровольцем, но однажды мужчина перестал ей звонить и не отвечал на её звонки. Через некоторое время ей пришло сообщение о том, что боец погиб, она получила соответствующую справку, но потом оказалось, что для военкомата приготовлена другая справка, в которой говорится, что он покончил с собой.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Россиянка не поверила, что её сын мог совершить самоубийство. Она высказалась о том, что, если бы вдруг у него появилось такое желание, он побежал бы с гранатами на отряд ВСУ, а другие способы суицида были для него неприемлемы.

На похоронах женщина потребовала, чтобы гроб вскрыли, и ужаснулась от того, как выглядел военнослужащий: у него был вырван глаз, разорвана губа, не хватало половины зубов, а ухо было в крови. Шокированная женщина поняла, что её сына избили, и написала в несколько инстанций в надежде на возбуждение уголовного дела, однако так и не получила ответ.

Военный адвокат Максим Гребенюк считает, что семья погибшего должна найти юриста и добиваться рассмотрения дела в военном следственном отделе.