Жительница Волгограда вскрыла тело погибшего на СВО сына, которому приписали самоубийство, и была в ужасе от его внешнего вида

Жительница Волгограда постоянно поддерживала связь со своим сыном, который ушёл на СВО добровольцем, но однажды мужчина перестал ей звонить и не отвечал на её звонки. Через некоторое время ей пришло сообщение о том, что боец погиб, она получила соответствующую справку, но потом оказалось, что для военкомата приготовлена другая справка, в которой говорится, что он покончил с собой.

Фото: flickr.com by Ministry of Defense of Ukraine is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic