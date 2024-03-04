В Челябинске боец СВО, искавший смерти на поле боя, залез в окно своей квартиры и убил бывшую жену

В Челябинске боец СВО убил бывшую жену

1:15 Your browser does not support the audio element. Происшествия

32-летний Никита Сидоров из Челябинска, который уходил на СВО добровольцем, но потом вернулся из-за ранения, часто пил с друзьями. 23 февраля он встретился с компанией, они загуляли и разошлись только в ночь на 15 февраля, но Сидоров не смог попасть в квартиру: в ней заперлась бывшая жена, приехавшая к нему с ребёнком.

Фото: archive.org by Владимир Саппинен is licensed under Creative Commons Attribution 3.0 Unported

Сидоров прибегнул к своему излюбленному способу и полез с улицы в окно своей квартиры. Для него это не составило труда, он уже не раз так делал, к тому же он жил всего лишь на втором этаже. Соседи слышали грохот, когда мужчина оказался на балконе. После этого стали доноситься женские крики.

Бывшая жена Сидорова звонила в полицию и просила о помощи. Когда полицейские приехали, они сначала стучались, потом пытались взломать дверь, но не смогли и вызвали спасателей. Пока спасатели ехали, женщина уже была убита. Против Сидорова возбуждено уголовное дело.

По рассказам соседей, Сидоров был спокойным только в трезвом состоянии, а в пьяном виде он становился буйным и агрессивным. По его собственному признанию, он пошёл на СВО, потому что ему было всё равно, как умирать: от водки или на поле боя.