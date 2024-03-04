Житель Благовещенска ударил ножом гражданскую жену из-за обвинений в краже мяса из рассольника

Житель Благовещенска не захотел терпеть обвинения своей гражданской жены и ударил её ножом. Причиной ссоры послужил рассольник.
Мужчина и женщина уже давно выпивали и часто в состоянии алкогольного опьянения выясняли отношения. На этот раз женщина заметила, что из рассольника, который она приготовила для внучки, исчезло мясо. Она была уверена, что его съел гражданский муж, и начала нецензурно его оскорблять, после чего в расстроенных чувствах легла на диван.
Мужчина пошёл в комнату с ножом, которым до этого резал хлеб, и ударил им женщину в живот.
"Я сильно разозлился, так как был пьян, а она меня оскорбляла из-за какой-то мелочи. В этот момент я захотел сделать ей больно, поэтому решил ударить её ножом", — рассказал подсудимый на судебном заседании.
Пострадавшая выжила и сейчас в тяжёлом состоянии находится в больнице. Напавший на неё фигурант отправится за решётку на 2,5 года.
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