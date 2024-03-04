Житель Благовещенска ударил ножом гражданскую жену из-за обвинений в краже мяса из рассольника

В Благовещенске мужчина ударил ножом гражданскую жену из-за рассольника

1:00 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Житель Благовещенска не захотел терпеть обвинения своей гражданской жены и ударил её ножом. Причиной ссоры послужил рассольник.

Фото: 1000.menu/cooking by Anonymous is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International

Мужчина и женщина уже давно выпивали и часто в состоянии алкогольного опьянения выясняли отношения. На этот раз женщина заметила, что из рассольника, который она приготовила для внучки, исчезло мясо. Она была уверена, что его съел гражданский муж, и начала нецензурно его оскорблять, после чего в расстроенных чувствах легла на диван.

Мужчина пошёл в комнату с ножом, которым до этого резал хлеб, и ударил им женщину в живот.

"Я сильно разозлился, так как был пьян, а она меня оскорбляла из-за какой-то мелочи. В этот момент я захотел сделать ей больно, поэтому решил ударить её ножом", — рассказал подсудимый на судебном заседании.

Пострадавшая выжила и сейчас в тяжёлом состоянии находится в больнице. Напавший на неё фигурант отправится за решётку на 2,5 года.