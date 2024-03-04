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Шокирующие кадры: впервые в истории на Приморье обрушился огненный смерч

Примгидромет подтвердил огненный смерч в Приморье

1:30
Происшествия » Глобальные » Стихии

Огненный смерч наблюдался в Приморье впервые, подтвердила пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, комментируя для РИА Новости видео в соцсетях.

Примгидромет подтвердил огненный смерч в Приморье
Фото: Flickr by Oregon Department of Forestry is licensed under CC BY 2.0

По интернет-пабликам широко разошлись кадры, снятые очевидцами в посёлке Провалово Барабашевского сельского поселения Хасанского округа. На них запечатлён дымный вихрь, поднимающийся на десятки метров.

"Огненный смерч или огненной торнадо ранее не фиксировали в Приморье. Это редкое природное явление — вихрь дыма, огня, пепла — возникает, как правило, в месте природных пожаров, когда сочетаются несколько факторов: огонь, пожар, ветер", — объяснила Коридзе.

Огненный смерч в Приморье уникален ещё и тем, что в месте его возникновения не было сильного ветра. "Метеостанции зафиксировали в районе поселка Барабаш ветер западный, юго-западный 0,5 м/с с порывами 2,3 м/с", — уточнила синоптик.

"Нынешний случай в Приморье показал, что ветер не является основным компонентом, — заключила она.

Сейчас в регионе бушуют природные пожары. По данным регионального министерства ГО и ЧС, с 1 по 2 марта зафиксированы 23 точки возгорания. В правительстве края заверили, что пожарные не допускают распространения огня, хотя основные два очага выросли с 363 до 3,8 тысячи гектаров.

Автор Сергей Кобин
Сергей Кобин — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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