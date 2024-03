Шокирующие кадры: впервые в истории на Приморье обрушился огненный смерч

Огненный смерч наблюдался в Приморье впервые, подтвердила пресс-секретарь Примгидромета Варвара Коридзе, комментируя для РИА Новости видео в соцсетях.

Фото: Flickr by Oregon Department of Forestry is licensed under CC BY 2.0