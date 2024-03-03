Вчерашняя операция в Карабулаке окончилась ликвидацией бандитов-фанатиков

Убитые в Ингушетии боевики были из ИГИЛ*

0:48 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В ходе боестолкновения в городе Карабулак в Ингушетии были ликвидированы шесть боевиков. Как доложил Национальный антитеррористический комитет (НАК), убитые боевики были членами террористической группировки ИГИЛ* и готовили серию масштабных терактов.

Фото: novostipmr.com

В марте 2023 года эти боевики уже совершили нападение на пост ДПС и убили нескольких человек. Они были обнаружены в квартире в многоквартирном доме, на предложение сдаться ответили огнём. В итоге, силы правопорядка провели спецоперацию и ввели режим КТО (контртеррористической операции). Боевики были убиты, безопасности города и мирных жителей более ничего не угрожает.

ИГИЛ* (ИГ)-"исламское государство"-террористическая группировка, запрещена в России.