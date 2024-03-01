Жители Таллина заметили белку и зайца, прибитых гвоздями к деревьям и скамейкам

В Таллине неизвестный живодёр прибивает животных гвоздями к деревьям и скамейкам

0:56 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Таллине в районе Мустамяэ появился живодёр, который прибивает животных гвоздями к деревьям и скамейкам. Кто этот человек, пока неизвестно, но власти города делают всё, чтобы его найти.

Фото: home.nps.gov by Sally King is licensed under U.S. federal government

Местные жители уже увидели прибитых гвоздями зайца и белку и уведомили об этом администрацию района.

"За последние двое суток в Мустамяэ обнаружены пригвождённые к дереву белка и заяц. Жители Мустамяэ сообщили о происшествиях в администрацию района", — говорится в публикации издания Postimees.

Глава района Айвар Рийсалу, узнав о неизвестном злодее, высказался о том, что никому нельзя позволять мучить и убивать животных. Также он вспомнил о том, что зайцы и белки всю жизнь водились в Мустамяэ в огромном количестве, стали символизировать это место и все годы радовали детей и взрослых, которые специально ходили на прогулки в местный парк, чтобы полюбоваться животными.