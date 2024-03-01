В Санкт-Петербурге мужчина притворился контролёром, ходил с валидатором по автобусу и собирал с пассажиров деньги

55-летний житель Санкт-Петербурга придумал оригинальный способ мошенничества: он стал изображать контролёра автобуса.
Для воплощения такой задумки мужчине не нужны были актёрские способности. Достаточно было того, что он достал фирменную синюю форму и валидатор. Перевоплотившись в контролёра, он ходил по автобусу, который едет по Фрунзенскому району, и собирал деньги с ничего не подозревающих пассажиров.
Одна женщина проехала "зайцем", и мнимый контролёр решил воспользоваться случаем, чтобы получить с неё штраф. Когда женщина сняла с банковской карты 4,5 тысячи рублей, мужчина забрал их и тут же скрылся. Только тогда женщина поняла, что имела дело с аферистом, и обратилась в суд. На фигуранта завели уголовное дело.
Ранее другой житель Петербурга шантажировал проституток, показывая им поддельные документы полицейского, и заставлял оказывать ему бесплатные интим-услуги.
Экономичные водители постоянно стремятся уменьшить расход топлива.