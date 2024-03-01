В Санкт-Петербурге мужчина притворился контролёром, ходил с валидатором по автобусу и собирал с пассажиров деньги

В Санкт-Петербурге лжеконтролёр ограбил пассажирку автобуса

0:58 Your browser does not support the audio element. Происшествия

55-летний житель Санкт-Петербурга придумал оригинальный способ мошенничества: он стал изображать контролёра автобуса.

Фото: mos.ru by Правительство Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0

Для воплощения такой задумки мужчине не нужны были актёрские способности. Достаточно было того, что он достал фирменную синюю форму и валидатор. Перевоплотившись в контролёра, он ходил по автобусу, который едет по Фрунзенскому району, и собирал деньги с ничего не подозревающих пассажиров.

Одна женщина проехала "зайцем", и мнимый контролёр решил воспользоваться случаем, чтобы получить с неё штраф. Когда женщина сняла с банковской карты 4,5 тысячи рублей, мужчина забрал их и тут же скрылся. Только тогда женщина поняла, что имела дело с аферистом, и обратилась в суд. На фигуранта завели уголовное дело.

Ранее другой житель Петербурга шантажировал проституток, показывая им поддельные документы полицейского, и заставлял оказывать ему бесплатные интим-услуги.