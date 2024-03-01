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В Екатеринбурге водитель автобуса шокировал пассажиров, вытащив своего коллегу из другого автобуса и избив железной арматурой

В Екатеринбурге водитель автобуса вытащил коллегу из кабины другого автобуса и избил железным прутом

1:03
Происшествия

В Екатеринбурге пассажиры автобуса № 70 стали свидетелями странного и шокирующего поступка водителя: он остановил автобус, вышел, подошёл к стоявшему 93-му автобусу, вытащил его из кабины и начал избивать.

В Екатеринбурге водитель автобуса вытащил коллегу из кабины другого автобуса и избил железным прутом
Фото: mos.ru by Правительство Москвы is licensed under Creative Commons Attribution 4.0 International

"Мы ехали на 70-м в сторону центра. Перед остановкой "Рабочая" водитель автобуса № 93, который был перед нами, попросил нашего выйти. Наш открыл дверь, его вытащили и начали избивать какой-то арматурой. В салоне не было мужчин, и мы, пассажиры, были в шоке", — поделилась с изданием E1.ru одна из очевидиц.

Оказалось, что водитель проявил агрессию за то, что его припарковавшийся коллега занял слишком много места. Пострадавший, превозмогая боль, смог доехать до конечной остановки, и остался на месте, ожидая скорую помощь. Приехавшие врачи обнаружили, что у него сломана рука, и наложили ему шину.

Уточняется, что оба водителя родом из Средней Азии. По факту произошедшего проводится проверка.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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