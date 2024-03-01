В Архангельске врачи, выбросившие лежачего пациента в снег, нашли себе странное оправдание, но не избежали ответственности

В Архангельске сотрудники скорой помощи выбросили лежачего пациента в снег и уехали

1:20 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Архангельске врачи скорой помощи странным образом избавились от лежачего пациента, который находился в машине: они выбросили его в снег. Видеокадры произошедшего опубликованы в телеграм-канале "Архангельск — это Ж".

Фото: flickr.com by Al Jazeera English is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Остановив машину, врачи вышли, открыли заднюю дверь, сбросили пациента в снег и уехали. Он остался лежать на проезжей части и мог запросто попасть под машину, но ему повезло. Его вовремя увидели другие люди, перетащили его на тротуар и вызвали другую скорую помощь. Через некоторое время его забрали в больницу. В Минздраве подтвердили, что это видео — не фейк, такой инцидент действительно произошёл.

"По поводу происшествия можем сообщить следующее: бригада скорой помощи таким образом "высадила" пациента, который в ту ночь был в состоянии алкогольного опьянения, когда он отказался от госпитализации", — сообщили в Минздраве изданию 29.ru.

После того как более человечные врачи привели в чувства мужчину, стало понятно, что с ним всё в порядке, и он уехал домой.

Уточняется, что врачи, выбросившие пациента, как с точки зрения профессиональной этики, так и просто по-человечески совершили недопустимое и за это были уволены. Сейчас решается вопрос о возбуждении против них уголовного дела.