СВОшника выгнали из самолета из-за запаха. Что произошло на борту?

Ветеран Специальной военной операции (СВО) вернулся домой в Алтайский край после лечения, но его высадили из самолета в Москве из-за запаха табака. Пассажиры подняли тревогу, и бортпроводница сообщила об этом.

Фото: flickr. com by Jordi Cucurull is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic license