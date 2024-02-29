СВОшника выгнали из самолета из-за запаха. Что произошло на борту?

Ветеран Специальной военной операции (СВО) вернулся домой в Алтайский край после лечения, но его высадили из самолета в Москве из-за запаха табака. Пассажиры подняли тревогу, и бортпроводница сообщила об этом.
Военнослужащий утверждал, что не курил во время полета, но его одежда имела запах табака из-за его курильщических привычек. Полиция поддержала бортпроводников, составив на ветерана протокол.
Ситуация вызвала обсуждение: было ли это правомерным действием или несправедливым обращением к военному бойцу.
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