Американка, попавшая в больницу с болью в горле и лишившаяся ног и рук, рассказала, какая черта характера помогла ей не падать духом после произошедшего

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Американка попала в больницу с болью в горле и лишилась ног и рук

1:04
Происшествия

Жительница США Шерри Муди, работающая учительницей, поехала на экскурсию со своим классом и в автобусе почувствовала резкую боль в горле. Она подумала, что её где-то продуло, и не придала значения своему состоянию, однако через несколько дней стало ясно, что всё плохо.

Американка попала в больницу с болью в горле и лишилась ног и рук
Фото: flickr.com by Austin Samaritans is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Несколько дней спустя после поездки Муди почувствовала тошноту, у неё поднялась температура, а ещё позже у неё начали отказывать органы. Муж Шерри отвёз её в больницу. Врачи ввели пациентку в медикаментозную кому. Муж, и без того понимавший, что с его женой происходит что-то очень серьёзное, вскоре узнал, что у неё начался сепсис.

Чтобы сохранить жизнь пациентке, врачи были вынуждены ампутировать ей руки ниже локтя и ноги ниже колен. Только это спасло американку, иначе её ждал бы летальный исход.

Сейчас Муди готовится к протезированию. Несмотря на произошедшее, она готова жить прежней полноценной жизнью. Шерри рассказала, что эта ситуация никак не сломила её дух, и назвала себя сильной.

Автор Ольга Васильева
Ольга Васильева — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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