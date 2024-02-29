В Таиланде мужчина набросился на монаха в храме, стал крушить статуи богов и был убит одной из них

В Таиланде мужчина устроил погром в храме и был убит статуей Будды

0:59 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Таиланде мужчина по имени Ик напал на монаха по имени Бест в храме и был убит остриём головного убора статуи Будды.

Фото: flickr.com by mwibawa is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Несколько дней назад Бест разрешил Ику, который был его приятелем, пожить какое-то время в храме. Однажды утром Ик набросился на Беста. Монаху удалось спрятаться, а Ик начал крушить всё вокруг. После этого он заперся в главном святилище и продолжал погром.

Полицейские звонили Ику, но он не отвечал на звонки. Тогда было решено взломать дверь. Когда правоохранители оказались внутри, они увидели истекающего кровью Ика. Следователи предположили, что он попытался забраться на самую высокую статую Будды, но поскользнулся и сорвался вниз, а статуя упала на него. Остриё головного убора буддийского бога проткнуло грудь Ика.

Бест признался, что давал своему другу наркотики, и сказал, что готов снять с себя полномочия, поскольку стал виновным в смерти человека.