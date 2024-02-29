Невероятная история: как кардиолог на борту самолета стал героем

Врач из Тюмени в четвертый раз спас пассажира самолета

0:43 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Врач-кардиолог Дмитрий Хомутинин из Тюмени снова подтвердил свою готовность к экстренным ситуациям, спасая жизнь женщины, которая начала терять сознание на борту самолета из Кубы в Москву.

Фото: flickr.com by Анна Зверева is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Специалист использовал свои навыки и альпинистскую аптечку, чтобы вернуть пассажирку к сознанию. Это не первый случай, когда Хомутинин оказывает помощь на высоте: он уже спасал жизни пассажиров в предыдущих случаях, благодаря своей готовности и опыту. Об этом сообщает tmn.aif.ru.

Врач подчеркивает важность подготовки и наличия необходимого оборудования для оказания помощи в критических ситуациях, как на земле, так и в воздухе.