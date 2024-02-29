Трагедия в клинике звездного хирурга: как операция привела к смерти известного бизнесмена

Бизнесмен и продюсер Петр Гаврилов скончался от запущенного острого воспаления брюшины после проведенной операции в клинике известного хирурга Тимура Хайдарова.
Гаврилову была проведена лапароскопическая резекция желудка в клинике IQ Plastique, но через несколько дней после операции он вернулся с сильными болями. Диагностическая лапароскопия выявила перитонит, после чего ему было назначено лечение.
Однако, состояние ухудшилось, и 23 февраля его госпитализировали, а 27 февраля он скончался. После смерти Гаврилова возбуждено уголовное дело по факту оказания услуг, повлекших смерть.
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