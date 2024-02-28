Педофил из Архангельска пять лет совращал своих несовершеннолетних приёмных дочерей

Житель Архангельска пять лет совращал приёмных дочерей

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Житель Архангельска пять лет не попадался полиции, совращая своих несовершеннолетних приёмных дочерей, а также умело скрывал свои действия от жены.

Фото: flickr.com by Joe Gratz is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

"Девочки 2012 и 2015 года рождения в школе рассказали соцпедагогу, что их приёмный отец с 2019 года совершал в их отношении развратные действия сексуального характера. Педагог сообщила об этом в полицию", — рассказал собеседник РЕН ТВ.

В 2019 году педофил удочерил девочек, женившись на их матери. Все пять лет он скрывал свои регулярные "забавы", а жертвы боялись рассказать об этом кому-то из взрослых. Преступник уже был известен правоохранителям как неблагополучный отец.

Мать девочек ушла от мужа в феврале 2024 года. Только после этого школьницы решились признаться в том, что им пришлось терпеть от него на протяжении этих лет.

Педофил задержан, против него возбудили уголовное дело. У него уже была судимость за разбой и кражу.