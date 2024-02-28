Таможня заблокировала поставку тысяч металлических пазлов из КНР из-за опасности для детей

Тысячи металлических пазлов для детей из КНР не пропустили на Южный Урал из-за отсутствия подтверждения безопасности

В региональной таможне на Южном Урале была заблокирована поставка крупной партии детских игрушек из Китая. Продукция, представленная в виде металлических пазлов, не была пропущена через границу с Казахстаном из-за отсутствия необходимого подтверждения безопасности товара.

Фото: Фото: ach.gov. ru

Согласно сообщению ведомства, собственник игрушек не предоставил необходимую документацию, подтверждающую безопасность продукции. В результате, шесть тысяч игрушек весом 900 кг были переданы во владение Росимуществу. Об этом сообщает kursdela.biz.

Стоимость партии превышает 600 тысяч рублей, и на данный момент ее дальнейшая судьба остается под вопросом.