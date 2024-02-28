В региональной таможне на Южном Урале была заблокирована поставка крупной партии детских игрушек из Китая. Продукция, представленная в виде металлических пазлов, не была пропущена через границу с Казахстаном из-за отсутствия необходимого подтверждения безопасности товара.
Согласно сообщению ведомства, собственник игрушек не предоставил необходимую документацию, подтверждающую безопасность продукции. В результате, шесть тысяч игрушек весом 900 кг были переданы во владение Росимуществу. Об этом сообщает kursdela.biz.
Стоимость партии превышает 600 тысяч рублей, и на данный момент ее дальнейшая судьба остается под вопросом.
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х*.