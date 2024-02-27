"Драка из-за долга" оказалась фейком. Что на самом деле произошло?

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УМВД России по Тюменской области опровергает информацию о драке из-за долга в 1000 рублей

0:58
Происшествия

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области высказала комментарий, утверждая, что информация о "драке из-за долга" не соответствует действительности. По их словам, участники инцидента просто пытались привлечь внимание в интернете, а предполагаемый конфликт из-за долга в 1000 рублей оказался ложным.

УМВД России по Тюменской области опровергает информацию о драке из-за долга в 1000 рублей
Фото: defenseimagery.mil by SSGT FERNANDO SERNA is licensed under public domain in the United States

Пресс-служба сообщила, что в отношении несовершеннолетних участников инцидента не было зарегистрировано противоправных действий. Предварительным данным, дети просто играли, и данную ситуацию объяснили в присутствии их законных представителей. Об этом сообщает nashgorod.ru.

Этот случай является еще одним примером того, что большинство интернет-пользователей предпочитают не доверять информации, распространяемой в сети. Подобные сомнения вызывают истории, наподобие случая семейной пары из Тюмени, которая, по предполагаемой информации, сорвала куш и выиграла один миллиард рублей от "Столото".

Автор Даниил Полоников
Даниил Сергеевич Полоников (19 декабря 2003 года, Иваново) — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру.
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