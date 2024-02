"Драка из-за долга" оказалась фейком. Что на самом деле произошло?

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области высказала комментарий, утверждая, что информация о "драке из-за долга" не соответствует действительности. По их словам, участники инцидента просто пытались привлечь внимание в интернете, а предполагаемый конфликт из-за долга в 1000 рублей оказался ложным.

Фото: defenseimagery.mil by SSGT FERNANDO SERNA is licensed under public domain in the United States