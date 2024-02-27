"Драка из-за долга" оказалась фейком. Что на самом деле произошло?

Пресс-служба УМВД России по Тюменской области высказала комментарий, утверждая, что информация о "драке из-за долга" не соответствует действительности. По их словам, участники инцидента просто пытались привлечь внимание в интернете, а предполагаемый конфликт из-за долга в 1000 рублей оказался ложным.
Пресс-служба сообщила, что в отношении несовершеннолетних участников инцидента не было зарегистрировано противоправных действий. Предварительным данным, дети просто играли, и данную ситуацию объяснили в присутствии их законных представителей. Об этом сообщает nashgorod.ru.
Этот случай является еще одним примером того, что большинство интернет-пользователей предпочитают не доверять информации, распространяемой в сети. Подобные сомнения вызывают истории, наподобие случая семейной пары из Тюмени, которая, по предполагаемой информации, сорвала куш и выиграла один миллиард рублей от "Столото".
В Цюрихе начали убирать с улиц города флаги Украины. Об этом сообщает швейцарская газета Neue Zürcher Zeitung на своей странице в социальной сети Х.