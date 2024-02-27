В Сергиевом Посаде голодные кошки обглодали собственных хозяев в строительном вагончике

В Сергиевом Посаде в строительном вагончике нашли обглоданные кошками тела

0:49 Your browser does not support the audio element. Происшествия

В Сергиевом Посаде в строительном вагончике проживала супружеская пара. Муж и жена долгое время не выходили на улицу, но ничто не предвещало, что супруги станут кормом для своих кошек.

Фото: flickr.com by Hannibal Poenaru is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.0 Generic

Две недели назад супругов навещал знакомый. Когда он пришёл к ним во второй раз две недели спустя, он обнаружил их в вагончике бездыханными и частично обглоданными собственными кошками.

На телах не было обнаружено следов насильственной смерти. Остаётся непонятным, почему муж и жена никому не позвонили, не написали и не попросили о помощи. За кошками тоже было некому ухаживать, выйти из вагончика животные не могли, поэтому стали есть хозяев вместо корма.

Оба тела переданы экспертам для выяснения причин смерти. Следователи разбираются в произошедшем.