Силовики заставили извиняться парня за выкрики лозунга "Ахмат-сила" под Киевом

Под Киевом сотрудники СБУ заставили извиняться молодого человека, кричавшего "Ахмат-сила".
Дело в том, что парень отмечал день рождения с компанией друзей. Молодежь вышла на улицу во время комендантского часа и начала стрелять из пистолета в воздух, выкрикивая лозунг "Ахмат-сила". Все это попало на видео, которое, как сообщает издание "Страна.ua", попало в соцсети.
Отметим, что данный лозунг используют чеченские подразделения, участвующие в СВО. Он посвящен погибшему в 2004 году в теракте главе республики Ахмату Кадырову.
Позднее было опубликовано видео, где тот самый именинник стоит рядом с сотрудником СБУ и заявляет, что он отмечал день рождения а потом извиняется за выкрики и называет "Ахмат" "террористами".
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