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Силовики заставили извиняться парня за выкрики лозунга "Ахмат-сила" под Киевом

Именинник извинился за выкрик лозунга "Ахмат-сила" в Киевской области

0:49
Происшествия

Под Киевом сотрудники СБУ заставили извиняться молодого человека, кричавшего "Ахмат-сила".

Именинник извинился за выкрик лозунга "Ахмат-сила" в Киевской области
Фото: unsplash.com by Paul Gilmore paulgilmore is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Дело в том, что парень отмечал день рождения с компанией друзей. Молодежь вышла на улицу во время комендантского часа и начала стрелять из пистолета в воздух, выкрикивая лозунг "Ахмат-сила". Все это попало на видео, которое, как сообщает издание "Страна.ua", попало в соцсети.

Отметим, что данный лозунг используют чеченские подразделения, участвующие в СВО. Он посвящен погибшему в 2004 году в теракте главе республики Ахмату Кадырову.

Позднее было опубликовано видео, где тот самый именинник стоит рядом с сотрудником СБУ и заявляет, что он отмечал день рождения а потом извиняется за выкрики и называет "Ахмат" "террористами".

Автор Елена Галабаева
Елена Галабаева — журналист, корреспондент новостной службы Правда.Ру
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