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В Челябинской области коммунальщики оставили неогражденным котлован, куда упала девушка и сломала себе позвоночник

Жительница Миасса упала в оставленную коммунальщиками яму и сломала позвоночник

0:54
Происшествия

17-летняя девушка из города Миасса Челябинской области получила серьезную травму из-за падения в яму, которую вырыли сотрудники коммунальной службы. Рабочие после проведения работ не закрыли яму и не огородили ее лентами или знаками, тем самым подвергнув опасности жителей города.

Жительница Миасса упала в оставленную коммунальщиками яму и сломала позвоночник
Фото: wikimedia.org by FRAC is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 2.5 Generic

Девушка поздно направлялась домой и, не заметив, упала в яму. Сейчас ей поставили диагноз — компрессионный перелом позвоночника.

Суд города Миасса постановил сотрудников МУП МГО "Городское хозяйство" (мастер и начальник участка) виновными в этом деле и назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года.

Также суд города обратил внимание, что компания, которая занималась устранением аварии, не обеспечена в достаточной степени требуемым оборудованием. Прокуратура города заявило главе Миасса о необходимости устранить это нарушение.

Автор Екатерина Тихонова
Екатерина Тихонова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру.
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