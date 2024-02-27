В Челябинской области коммунальщики оставили неогражденным котлован, куда упала девушка и сломала себе позвоночник

17-летняя девушка из города Миасса Челябинской области получила серьезную травму из-за падения в яму, которую вырыли сотрудники коммунальной службы. Рабочие после проведения работ не закрыли яму и не огородили ее лентами или знаками, тем самым подвергнув опасности жителей города.
Девушка поздно направлялась домой и, не заметив, упала в яму. Сейчас ей поставили диагноз — компрессионный перелом позвоночника.
Суд города Миасса постановил сотрудников МУП МГО "Городское хозяйство" (мастер и начальник участка) виновными в этом деле и назначил наказание в виде лишения свободы на полтора года.
Также суд города обратил внимание, что компания, которая занималась устранением аварии, не обеспечена в достаточной степени требуемым оборудованием. Прокуратура города заявило главе Миасса о необходимости устранить это нарушение.
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