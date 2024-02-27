В Краснодаре жители стали массово жаловаться на громкий хлопок в городе, но информации о ЧП не поступало

В Краснодарском муниципальном центре управления написали, что жители города стали массово жаловаться на звучный хлопок, который они слышали из различных районов города. Они отмечают в своем Telegram-канале, что при этом не замечено ни одного постороннего воздушного судна в небе, отсутствуют заявления о вероятных разрушениях, и подозрительных вспышек замечено не было.
"В Единую дежурно-диспетчерскую службу города не поступало сообщений о разрушениях или чрезвычайных происшествиях", — написали власти.
МЦУ города призывают жителей ориентироваться и прислушиваться только к официальной информации.
Напомним, что 26 февраля глава Севастополя оповестил жителей о возможных громких звуках в городе в связи с проведением учений.
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