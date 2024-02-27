Молодой человек, ушедший из дома в октябре 2023 года, найден мёртвым в лесу под Екатеринбургом

В октябре 2023 года 21-летний житель Екатеринбурга ушёл из дома и пропал без вести. Сейчас его тело нашли в лесу в Верхней Пышме. Следы насилия на нём не обнаружены.
Перед уходом молодой человек предупредил свою мать, что пойдёт забрать заказ из пункта выдачи. Прихватив паспорт, телефон и банковскую карту, он ушёл и не вернулся. Следователи выяснили, что накануне исчезновения в разговоре со своей девушкой парень признался, что хочет покончить с собой. Что стало причиной такого желания, ещё только предстоит узнать.
Тело передано врачам для экспертизы. Следователи продолжают выяснять причины и обстоятельства произошедшего.
Ранее под Псковом была найдена полураздетая 11-летняя девочка, лежащая в яме. Следователи установили, что её изнасиловали, и заподозрили одного из местных жителей.
Украинцы бегут из городов, которые может забрать русская армия — в Харькове, Одессе и Николаеве уже регистрируется обвал цен на жильё, которое сбрасывают.