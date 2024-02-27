Прокуратура организовала проверку после отказа авиакомпании "Победа" в перевозке пассажира, который не смог пристегнуться из-за лишнего веса

Прокуратура начала проверку авиакомпании "Победа" из-за отказа перевозить полного пассажира

1:03 Your browser does not support the audio element. Происшествия

Межрегиональная транспортная прокуратура Москвы инициировала проверку в связи с отказом авиакомпании "Победа" предоставить место пассажиру с лишним весом.

Фото: https://www.securitymedia.ru

"Московской межрегиональной транспортной прокуратурой организована проверка сведений, появившихся в СМИ, об отказе пассажиру в авиаперелете. Как сообщается, сегодня, 27 февраля, в аэропорту Барнаула авиакомпания "Победа" отказала мужчине крупного телосложения в авиаперелете в Москву", — сообщили в ведомстве.

По информации СМИ, пассажиром, которому не дали место в самолете до Москвы из-за физических параметров, был экс-депутат Алтайского краевого законодательного собрания Артак Махсудян. Предположительно, недовольство Махсудяна вызвала невозможность использовать удлинитель ремня на месте у аварийного выхода, что не предусмотрено правилами компании.

Пассажиру предлагали место в другом ряду, но там его не устроило пространство для ног. Сотрудники авиакомпании рассказали, что бывший депутат вел себя при этом, мягко говоря, некорректно.