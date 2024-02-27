Из-за подозрительной группы людей в крымском Джанкое объявлен план "Перехват"

Из-за подозрительной группы лиц у военного аэродрома на севере Крыма, в городе Джанкой объявили план "Перехват".
Как сообщает Mash, офицеры, которые следят за объектом, обратили внимание на двух человек, которые прогуливались с фонариками и осматривали участок возле складов ГСМ. Еще восемь неизвестных лиц ходили вдоль железнодорожных путей. Как только мужчины увидели солдат, одни сели в машину и уехали, а вторые ушли в лес.
Офицеры оперативно рассказали обо всем сотрудникам полиции. После этого в Джанкое и окрестностях объявили план "Перехват". Однако он не принес никакого результата — предполагаемых диверсантов не удалось поймать. В настоящее время полиция проводит проверку.
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